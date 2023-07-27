Kınık'ta orman yangını: 3 mahalle tahliye ediliyor İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının büyümesi nedeliyle 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

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AA & Ensonhaber

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Birçok araç ve personel ile yangına müdahale sürüyor

15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

3 mahalle tedbiren boşaltılıyor

Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.