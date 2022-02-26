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    Kırgızistan'da çığın altında kalan 4 işçiden 1'i can verdi

    Yol yapım şirketi çalışmalarında çığın altında kalan 4 kişiden 1'i, arama çalışmaları sonrası cansız bulundu.
    • AA
    • 26.02.2022 - 16:21
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    Kırgızistan'da çığın altında kalan 4 işçiden 1'i can verdi

    Kırgızistan'da 14 Şubat günü yol yapım şirketinin 4 çalışanı korkunç bir afet yaşadı.

    Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işlerinde bulunan China Road adlı yol yapım şirketinin 4 çalışanını çığ altında kaldığını bildirdi.

    BİR İŞÇİ ÇIĞIN ALTINDA CAN VERDİ

    Açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

    Kırgızistan da çığın altında kalan 4 işçiden 1 i can verdi #1

    KARIN ATLINDA KAMYONET BULUNDU

    Aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda kar altında 24 Şubat'ta boş bir kamyonet bulunmuştu.

    KAR DERİNLİĞİ 60 METRE

    Bakanlık, bölgedeki Tanrı Dağı'nın yamacına 17 küçük ve 8 büyük çığ indiğini ve düşen karın derinliğinin 40-60 metreye ulaştığını bildirmişti.

    Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov'un yönetiminde süren arama ve kurtarma çalışmalarına 74 kişi ve 7 özel aracın katıldığı ifade edilmişti.

    Kırgızistan da çığın altında kalan 4 işçiden 1 i can verdi #2


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