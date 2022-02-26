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- Kırgızistan'da çığın altında kalan 4 işçiden 1'i can verdi
Kırgızistan'da çığın altında kalan 4 işçiden 1'i can verdi
- AA
- 26.02.2022 - 16:21
Kırgızistan'da 14 Şubat günü yol yapım şirketinin 4 çalışanı korkunç bir afet yaşadı.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Toguz-Toro ilçesinde yol yapım işlerinde bulunan China Road adlı yol yapım şirketinin 4 çalışanını çığ altında kaldığını bildirdi.
BİR İŞÇİ ÇIĞIN ALTINDA CAN VERDİ
Açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
KARIN ATLINDA KAMYONET BULUNDU
Aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda kar altında 24 Şubat'ta boş bir kamyonet bulunmuştu.
KAR DERİNLİĞİ 60 METRE
Bakanlık, bölgedeki Tanrı Dağı'nın yamacına 17 küçük ve 8 büyük çığ indiğini ve düşen karın derinliğinin 40-60 metreye ulaştığını bildirmişti.
Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Edelbek Kulmatov'un yönetiminde süren arama ve kurtarma çalışmalarına 74 kişi ve 7 özel aracın katıldığı ifade edilmişti.