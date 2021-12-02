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    Kırıkkale’de 11 öğrenci, yedikleri dönerden zehirlendi

    Lokantada döner yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu olurken, inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:05
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    Kırıkkale’de 11 öğrenci, yedikleri dönerden zehirlendi

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören çok sayıda öğrenci, öğle arasında okulun yakınındaki lokantadan döner yedi.

    11 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

    Öğrencilerden 11'i, bir süre sonra rahatsızlandı.

    Öğrenciler, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    NUMUNE ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI

    Müşahede altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinden numune alarak, inceleme başlattığı öğrenildi.

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