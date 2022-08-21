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    Kırıkkale'de 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu

    Kırıkkale’de 21 yaşındaki genç, av tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vurdu.
    • İHA
    • 21.08.2022 - 06:38
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 07:13
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    Kırıkkale'de 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu

    Yeni Mahalle Hasan Polatkan Caddesi üzerinde, 21 yaşındaki A.Y., evinin bahçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu kazara babaannesi D.Y.’yi (61) vurdu. Kazara karın bölgesinden vurulan 61 yaşındaki kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    Ağır yaralanan 61 yaşındaki kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kırıkkale'de 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu - VİDEO

    Olayın şüphelisi A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekiplerince de evin bahçesinde ve bazı bölümlerinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu #1

    Kırıkkale de 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu #2


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