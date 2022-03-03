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    Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Durdurulan tankerde 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 16:56
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    Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde denetim yaptı.

    Ekipler, 45 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı 66 ABS 259 plakalı tankeri durdurdu.

    Tankerde yapılan ölçümde 26,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi.

    AKARYAKITA EL KONULDU

    İl Özel İdaresi deposuna boşaltılan kaçak akaryakıta el konulurken, sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

    Kırıkkale de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Kırıkkale de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    Kırıkkale de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi #3


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