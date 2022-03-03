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- Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Durdurulan tankerde 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 03.03.2022 - 16:47
- Güncelleme : 03.03.2022 - 16:56
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde denetim yaptı.
Ekipler, 45 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı 66 ABS 259 plakalı tankeri durdurdu.
Tankerde yapılan ölçümde 26,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi.
AKARYAKITA EL KONULDU
İl Özel İdaresi deposuna boşaltılan kaçak akaryakıta el konulurken, sürücü M.Ç. gözaltına alındı.