Bir evde elektrik kontağından çıkan yangına uykuda yakalanan yabancı uyruklu 5 kişilik aile, komşularının fark etmesi sayesinde ucuz kurtuldu.

Kırıkkale’de bulunan Yaylacık Mahallesi 373. Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Muhammed Valıd Shirzay’ın kiracı olarak oturduğu evde mutfağın elektrik kontağından çıkan yangını fark eden komşuları, aileyi uyardırmaya çalıştı.

Yabancı uyruklu Shirzay, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürdü.

5 kişi dumandan etkilendi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan 3’ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi.

Kırıkkale'de 5 kişilik aile yangına uykuda yakalandı ViDEO

Sağlık durumlar iyi

Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mutfakta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Doğalgaz firma yetkilileri de vanaları kapatarak tedbir aldı.

Maddi hasar meydana geldi

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen aile ise polis ekiplerince özel bir otele yerleştirildi. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

































