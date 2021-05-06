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Kırıkkale'de '7 devlete gidebilirim' diyen sürücünün aracı trafikten men edildi

Kırıkkale'de '7 devlete gidebilirim' diyen sürücünün aracı trafikten men edildi

Kırıkkale'de koronavirüs denetiminde durdurulan bir sürücü, rahat tavırlarıyla '7 devlete de gidebilirim' derken, sigortasız ve muayenesiz olduğu ortaya çıkan aracı trafikten men edildi.