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    Kırıkkale'de '7 devlete gidebilirim' diyen sürücünün aracı trafikten men edildi

    Kırıkkale'de koronavirüs denetiminde durdurulan bir sürücü, rahat tavırlarıyla '7 devlete de gidebilirim' derken, sigortasız ve muayenesiz olduğu ortaya çıkan aracı trafikten men edildi.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 05:28
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 05:46
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    Kırıkkale'de '7 devlete gidebilirim' diyen sürücünün aracı trafikten men edildi

    Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, gün içerisinde kentin farklı noktalarında "şok denetim" uygulaması yaptı.

    HES KODU VE İZİN BELGESİ SORULDU

    Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali edenlere yönelik 24 saat süreyle denetim yapan ekipler, araçları ve yayaları tek tek durdurdu. Kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrolünü gerçekleştirdi.

    Kırıkkale'de '7 devlete gidebilirim' diyen sürücünün aracı trafikten men edildi-Video

    Kırıkkale de 7 devlete gidebilirim diyen sürücünün aracı trafikten men edildi #1

    "7 DEVLETE GİDEBİLİRİM DEDİ, ARACI BAĞLANDI"

    Denetim sırasında iş yerinden gelen bir sürücü, "çalışma izin belgesi" gösterip rahat tavırlarla "Hepsi var hepsi sağlam. 7 devlete gidebilirim" dedi.

    Kırıkkale de 7 devlete gidebilirim diyen sürücünün aracı trafikten men edildi #2

    Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada ise aracının sigortası ve muayenesinin olmadığı tespit edildi. İdari para cezası uygulandıktan sonra aracı trafikten men edildi.

    Kırıkkale de 7 devlete gidebilirim diyen sürücünün aracı trafikten men edildi #3

    Kırıkkale de 7 devlete gidebilirim diyen sürücünün aracı trafikten men edildi #4

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