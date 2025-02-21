Kırıkkale'de 7 gündür aranan yaşlı adamın cesedi boş arazide bulundu

İHA

Kırıkkale'de 14 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay, günler süren arama çalışmalarının ardından Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki boş arazide ölü olarak bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şatay’ın izini sürebilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek ve dron destekli geniş çaplı bir arama operasyonu gerçekleştirerek kayıp yaşlı adama ulaşmaya çalıştı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda Şatay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Şatay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.