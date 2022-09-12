Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek, 3'si çocuk 9 kişi yaralanırken araçlardan birinin aldığı hasar dikkat çekti.

Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda İhsan Ç. idaresindeki otomobil ile Ayşegül A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

9 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre; kazada sürücüler İhsan Ç. (40) ile Ayşegül A. (32), yolculardan Deniz Ç. (31), Alperen Ç. (2), Güler Ç. (41), Mehmet Ç. (12), Ayşegül Ç (12), Hacer Y. (67) ve Sıraç A. (bebek) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan kara yolu, iki aracında çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kırıkkale'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada VİDEO











O anlar kamerada

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilin, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Çapmanın şiddetiyle hafif ticari araç metrelerce savruluyor.



