Petrol
94.97
2.29%
Euro
18.4532
0.75%
Dolar
18.2276
-0.04%
Altın
1.012
0.58%
Borsa
364
3.36%
Bitcoin
411.604
4.13%
BTXN Coin
6.74
-3.43%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Kırıkkale'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek, 3'si çocuk 9 kişi yaralanırken araçlardan birinin aldığı hasar dikkat çekti.
    • 12.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda İhsan Ç. idaresindeki otomobil ile Ayşegül A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

    9 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kazada sürücüler İhsan Ç. (40) ile Ayşegül A. (32), yolculardan Deniz Ç. (31), Alperen Ç. (2), Güler Ç. (41), Mehmet Ç. (12), Ayşegül Ç (12), Hacer Y. (67) ve Sıraç A. (bebek) yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza sebebiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatılan kara yolu, iki aracında çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

    Kırıkkale'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada VİDEO


    Kırıkkale de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada #1

    O anlar kamerada

    Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilin, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

    Çapmanın şiddetiyle hafif ticari araç metrelerce savruluyor.

    Kırıkkale de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada #2

    Kırıkkale de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada #3

    Kırıkkale de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada #4



    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!
    Medya

    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Günde ne kadar meyve yenir? Doğru tüketim için beslenme uzmanı tavsiyesi
    Sağlık

    Günde ne kadar meyve yenir? Doğru tüketim için beslenme uzmanı tavsiyesi

    Görüş Bildir