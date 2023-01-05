Petrol
79.52
2.16%
Euro
19.935
0.22%
Dolar
18.7649
0.12%
Altın
1.115
-0.25%
Borsa
5390
0.00%
Bitcoin
318.988
-0.16%
BTXN Coin
7.22
-3.08%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kırıkkale'de 952 parça tarihi eser ele geçirildi

    Polisin düzenlediği operasyonla Roma ve Osmanlı dönemine ait 952 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
    • 05.01.2023 - 13:53
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de 952 parça tarihi eser ele geçirildi

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, il dışından kente gelen E.R. ile Ö.A.'yı takibe aldı.

    Kırıkkale'de tarihi eser satacağı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

    Çok sayıda tarihi eser bulundu

    Şüphelilerin otomobilindeki aramada, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 880 sikke ve madeni para ile 72 parça mühür, yüzük, ok uçları ve hassas terazi bulundu.

    Adli işlem başlatıldı

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınan E.R. ve Ö.A. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kırıkkale de 952 parça tarihi eser ele geçirildi #1

    Kırıkkale de 952 parça tarihi eser ele geçirildi #2

    Kırıkkale de 952 parça tarihi eser ele geçirildi #3

    Kırıkkale de 952 parça tarihi eser ele geçirildi #4

    Kırıkkale de 952 parça tarihi eser ele geçirildi #5


    Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğin fiyatı 5 lira
    Ekonomi

    Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğin fiyatı 5 lira

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
    Otomobil

    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

    Görüş Bildir