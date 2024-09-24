Kırıkkale'de mutfak alışverişi yapmak için Karakeçili Halk Pazarı'na giden emekli C.Y., pazarda alışveriş yaptığı sırada yankesiciler tarafından soyuldu.
Durumu eve gittiğinde anlayan C.Y., polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izlemeye aldı.
KGYS SAYESİNDE TESPİT EDİLDİLER
Görüntülerde, C.Y. alışveriş yaptığı sırada etrafını saran 4 kişinin cebindeki paraları el çabukluğu ile alıp, otomobille kaçtıkları belirlendi.
YAKALANDILAR
Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy yakınında K.K. (29), T.K. (22), M.K. (37) ve S.E.N.'yi (40) yakaladı. C.Y.'ye ait paranın da bir kısmı ele geçirildi.
PARALAR SAHİBİNE İADE EDİLDİ
Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen paralar da C.Y.'ye iade edildi.
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