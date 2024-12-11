Haberler



3. Sayfa



Kırıkkale'de alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi

Kırıkkale'de alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi Kırıkkale'de alkollü olduğu iddia edilen şahıs evini yakmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar ise yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.