Kırıkkale'de alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi

İHA
Kırıkkale'nin Ahılı köyünde alkollü olduğu öne sürülen Y.A., gece saatlerinde evini ateşe verdikten sonra kapıya çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar alevler büyümeden yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri evde yeniden yangın çıkmasına karşı önlem alırken sağlık görevlileri de hazır bekledi.
Jandarma ekiplerince gözaltında tutulan Y.A.'nın merkez karakolda ifadesi alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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