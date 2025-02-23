Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

İHA

Kırıkkale’nin merkezine bağlı bir beldede arsa sınırı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen K.L. ve O.Ç. isimli iki komşu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek K.L.’yi göğüs ve bacak bölgesinden yaraladı.

YARALI KOMŞU HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.