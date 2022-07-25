Kırıkkale'de arızalı otobüs ile taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan firmaya ceza yağarken, birçok donanımı arızalı olan otobüs de trafikten men edildi.

Tokat’tan İzmir’e giden Emre Şimşek idaresindeki 16 YPG 88 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Yolcular, otobüsün seyahat süresince sık sık arızalandığını ve sürekli olarak da yağ takviyesinin yaptığını polise bildirdi. Polis, otobüsün birçok donanımında ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti.

6 bin 656 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi

İHA'nın haberine göre; otobüs firmasına "güvensiz yolcu taşımak" suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımının arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesti. Toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi. Saatlerce trafik kontrol noktasında bekleyen 40 yolcu ise firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Kırıkkale'de arızalı otobüsle yolcu taşıyan firmaya ceza VİDEO



"Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli durduk"

Çorum’dan otobüse binen Burcu Çimen, "Otobüste bindiğimiz andan itibaren bir sıkıntı varmış sanırım. Ben 3 saat sonra katıldım yolculuğa. Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk. Yağ takviye ediyorlardı, biz de ilgili firmayı arayıp otobüsü değiştirmesini rica ettik. 5 kişiden fazla aradık ama bir sonuca ulaşılamadı. En sonunda polis durdurdu. Şimdi gecenin bir vakti çoluk çocuk rezil olduk. Yolda kaldık, gidemiyoruz. İzmir’e çok yolumuz var zaten ne yapacağız bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

"Arabada birtakım sıkıntılar var"

Tokat’tan İzmir’e seyahat eden Ayhan Çimen de "Yolda aracı bağladılar şu anda da araba bekliyoruz. Şu an sadece bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Kamil Koç firmasından aldık kurumsal diye. Stopları falan yanmıyor. Arabada birtakım sıkıntılar var. Direksiyonda problemi var aracın, dönmüyor. Bu yüzden de polis arkadaşlar bağladı." dedi.