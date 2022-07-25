Petrol
97.35
-1.05%
Euro
18.1686
0.25%
Dolar
17.7983
0.40%
Altın
986.96
0.20%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
393.922
-2.95%
BTXN Coin
10.56
-5.46%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Kırıkkale’de aynı aileden 14 kişi, içtikleri sudan zehirlendi

    Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.
    • 25.07.2022 - 07:38
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale’de aynı aileden 14 kişi, içtikleri sudan zehirlendi

    Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16), şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu.

    14 kişi tedavi altında

    DHA'nın haberine göre; Karakeçili İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran 7 kişi, daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre içtikleri sudan zehirlendikleri düşünülen 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale’de aynı aileden 14 kişi, içtikleri sudan zehirlendi #1

    Kırıkkale’de aynı aileden 14 kişi, içtikleri sudan zehirlendi #2

    Kırıkkale’de aynı aileden 14 kişi, içtikleri sudan zehirlendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Hazal Kaya ikinci kez hamile
    Magazin

    Hazal Kaya ikinci kez hamile

    Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuklar ve bir kadın kurtarıldı
    3. Sayfa

    Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuklar ve bir kadın kurtarıldı

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir