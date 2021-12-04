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    Kırıkkale'de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı

    Kırıkkale’de 62 yaşındaki B.C., oğlu Y.C. ile birlikte yol yapım çalışmalarının yapıldığı alandan elektrik kablosu çalarken bekçilere yakalandı.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 02:55
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 03:05
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    Kırıkkale'de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı

    Kırıkkale’de gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağı’nda 62 yaşındaki B.C. isimli şahıs, oğlu Y.C. ile birlikte belediye tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının olduğu alana geldi.

    BEKÇİLERE YAKALANDILAR

    Elektrik kablolarını çalan baba ve oğul, devriye gezen bekçilerle bir süre kovalamaca yaşadı.

    Baba B.C. yakalanırken, oğlu Y.C. ise üst geçitten kaçmaya çalışırken merdivenlerden düştü.

    Kırıkkale de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı #1

    BABA EMNİYETE, OĞUL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan Y.C, bekçiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Gözaltına alınan 62 yaşındaki B.C, ekip aracıyla emniyete götürüldü.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kırıkkale'de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı VİDEO

    Kırıkkale de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı #2

    Kırıkkale de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı #3

    Kırıkkale de baba ile oğul kablo çalarken yakalandı #4

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