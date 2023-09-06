Kırıkkale'de babası para vermeyen genç evi yaktı Cezaevinden çıktıktan sonra babasından para isteyen bir vatandaş, olumsuz yanıt alınca evi ateşe verdi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken saldırgan kıskıvrak yakalandı.

İHA

Kırıkkale il merkezi Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde bir genç dehşet saçtı.

Cezaevinden denetim serbestlik şartıyla çıkan D.Y., babası K.Y.'den para istedi.

Bunun ardından alamayınca sinirlenip, evin 3. katını ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

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Ekipler, alevlere teslim olan evi yarım saatlik çalışmanın ardından söndürerek, su ve köpük ile soğutma çalışması yaptı.

Şüpheli yakalandı

Evi yakan şüpheli şahıs D.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yangın sırasında ise evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)