Kırıkkale'de bayram tatili yolundaki otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı Sabah saatlerinde tatil için ailesi ile birlikte yola çıkan sürücü, seyir halinde olduğu sırada demir korkuluğa çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Vatandaşlar, dün sabah saatlerinden itibaren 9 günlük tatil için yollara düştü.

Büyük bir yoğunluğun yaşandığı kentlerde, kazalar da kaçınılmaz oldu.

Bunun bir örneği de Kırıkkale'de yaşandı. Olay, Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa çarptı.

Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü B.G. ile yolculardan K.G. ve A.C.G. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır

Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza alanında yaptığı çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.