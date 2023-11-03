Kırıkkale'de bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi

İHA
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Y.K. isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu istihbaratını alması üzerine çalışma başlattı.
Bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi
Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Y.K.'nın üzerinde bin yıllık olduğu değerlendirilen 3 adet İncil ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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