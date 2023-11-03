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Kırıkkale'de bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi

Kırıkkale'de bin yıllık 3 adet İncil ele geçirildi jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bin yıllık olduğu değerlendirilen 3 adet İncil ele geçirildi.