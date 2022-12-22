- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırıkkale'de bir anda alevlenen araç kurtarıldı
Kırıkkale'de bir anda alevlenen araç kurtarıldı
Seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobile itfaiye müdahale etti.
- 22.12.2022 - 15:56
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:30
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ilerleyen sürücü dehşeti yaşadı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 AF 2013 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tamamen yanmaktan kurtarıldı
Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.