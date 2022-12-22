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    Kırıkkale'de bir anda alevlenen araç kurtarıldı

    Seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobile itfaiye müdahale etti.
    • 22.12.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:30
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    Kırıkkale'de bir anda alevlenen araç kurtarıldı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ilerleyen sürücü dehşeti yaşadı.

    Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 AF 2013 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

    Sürücünün ihbarı üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Tamamen yanmaktan kurtarıldı

    Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

    Kırıkkale de bir anda alevlenen araç kurtarıldı #1

    Kırıkkale de bir anda alevlenen araç kurtarıldı #2


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