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Kırıkkale'de bir kişi tartıştığı genci vurdu

Kırıkkale'de bir kişi tartıştığı genci vurdu Kırıkkale'de husumetlisi olduğu kişi tarafından bacağından vurulan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.