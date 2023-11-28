Kırıkkale'de bir kişi tartıştığı genci vurdu

İHA
Kırıkkale merkez Güzeltepe Mahallesi'nde K.E., husumetlisi olan K.G (22) ile sokakta tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle K.E., yanında bulunan tabanca ile K.G.'yi bacağından yaraladı.
Etrafa ateş ederek park halindeki iki araca da zarar veren K.E., olayın ardından kayıplara karıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
Bacağından yaralanan K.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan K.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından alanda inceleme yapılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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