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Kırıkkale'de boya yaparken balkondan düştü
Evinin balkonunda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 20 yaşındaki Ahmet S., ağır yaralandı.
- 21.08.2022 - 08:33
Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'ne bağlı Orhangazi Caddesi'nde 20 yaşındaki Ahmet S., evinin balkonunda boya yapmaya başladı.
4 katlı apartmanın birinci katında oturan Ahmet S., boya yaptığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düştü ve yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralandı
Yaralı Ahmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.