İHA

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde feci kaza...

İlçeye bağlı Halitli köyünde A.D. (80) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cenaze sonrası mezarlıktan ayrılan vatandaşların arasına daldı.

Kazada N.U. (71), M.K. (46), M.İ. (70), E.T. (75), I.K. (77) ve F.D. (40) yaralandı.

Kırıkkale'de cenaze çıkışı otomobil kalabalığa daldı: 6 kişi yaralandı

Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de cenaze çıkışı otomobil kalabalığa daldı: 6 kişi yaralandı