Kırıkkale'de cenaze çıkışı otomobil kalabalığa daldı: 6 kişi yaralandı Kırıkkale Delice'de cenaze sonrası mezarlık alanından ayrılan vatandaşların arasına dalan otomobil nedeniyle 6 kişi yaralandı.

İHA

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde feci kaza...

İlçeye bağlı Halitli köyünde A.D. (80) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cenaze sonrası mezarlıktan ayrılan vatandaşların arasına daldı.

Kazada N.U. (71), M.K. (46), M.İ. (70), E.T. (75), I.K. (77) ve F.D. (40) yaralandı.

Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.