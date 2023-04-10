Kırıkkale'de çıkan yangında alevlerin sıçradığı piknik tüpü patladı

İHA
Kırıkkale'nin Kırıkköy Mahallesi'nde patlama yaşandı.
Eyüp Torunlu Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın, piknik tüpünü patlattı
Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu.
Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yüzü yandı
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker Murat A., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüzünde 1. derece yanık olduğu öğrenilen İlker Murat A. tedavi altına alındı.
Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.