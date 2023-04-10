Kırıkkale'de çıkan yangında alevlerin sıçradığı piknik tüpü patladı
İHA

Kırıkkale'nin Kırıkköy Mahallesi'nde patlama yaşandı.

Eyüp Torunlu Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple çıktı.

Yangın, piknik tüpünü patlattı

Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki tüpünün patlamasına sebep oldu.

Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yüzü yandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker Murat A., Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzünde 1. derece yanık olduğu öğrenilen İlker Murat A. tedavi altına alındı.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırıkkale'de çıkan yangında alevlerin sıçradığı piknik tüpü patladı
Kırıkkale'de çıkan yangında alevlerin sıçradığı piknik tüpü patladı
Kırıkkale'de çıkan yangında alevlerin sıçradığı piknik tüpü patladı