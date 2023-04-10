Kırıkkale'de çıkan yangında alevlerin sıçradığı piknik tüpü patladı Evde çıkan yangında alevler piknik tüpüne sıçradı. Tüp bir anda patlarken, İlker Murat A. isimli vatandaşın yüzü yandı.

İHA

Kırıkkale'nin Kırıkköy Mahallesi'nde patlama yaşandı.

Eyüp Torunlu Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, İlker Murat A. (33) isimli vatandaşın kaldığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın, piknik tüpünü patlattı

Kısa sürede büyüyen yangın, mutfaktaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu.

Patlayan piknik tüpü çatıyı havaya uçurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yüzü yandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker Murat A., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzünde 1. derece yanık olduğu öğrenilen İlker Murat A. tedavi altına alındı.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.