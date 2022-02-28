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    Kırıkkale’de damat dehşeti: 5 yaralı

    Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden koca, tartıştığı eşine ve ailesine bıçakla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 08:43
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    Kırıkkale’de damat dehşeti: 5 yaralı

    Boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için onun ailesinin Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki evine giden Yasin Y. (25), Melike Y. (20) ile tartışmaya başladı.

    Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V. (20), babası Mehmet V. (52) ve annesi Münevver V.'nin (48) de katılmasıyla gece saatlerinde başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    ÖNCE EŞİNE ARDINDAN AİLESİNE SALDIRDI

    Yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı.

    Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

    Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

    Kırıkkale’de damat dehşeti: 5 yaralı #1

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kırıkkale’de damat dehşeti: 5 yaralı #2


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