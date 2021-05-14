Kırıkkale'de dini nikahlı eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Tartıştığı dini nikahlı eşi İbrahim K. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Gizem Tablak Ş., ağır yaralandı.

Kırıkkale'de, Bağlarbaşı Mahallesi 954'uncu sokakta dini nikahlı eşi İbrahim K. ile tartışan Gizem Tablak Ş., bir süre önce annesinin evine yerleşti.

Bugün geç saatlerde barışmak için eve gelen İbrahim K. ile Gizem Tablak Ş. arasında evde başlayan tartışma sokakta devam etti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Sokağa taşan kavgada, İbrahim K. yanında getirdiği bıçakla Gizem Tablak Ş.'yi birkaç yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Gizem Tablak Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli İbrahim K.'yı kısa sürede suç aletiyle birlikte Çalılıöz Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürdürülüyor.





















