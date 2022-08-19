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    Kırıkkale'de dolmuştaki kadına mermi isabet etti

    Dolmuşta, kolunu camdan çıkaran D.B. isimli kadına mermi isabet etti. Yaralanan D.B., hastaneye kaldırıldı.
    • 19.08.2022 - 16:39
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    Kırıkkale'de dolmuştaki kadına mermi isabet etti

    Kırıkkale’de çocuğu ile alışverişten dönen D.B. isimli kadın, İsmet İnönü Caddesi’nde dolmuşa bindi.

    Camdan kolunu çıkaran kadına, nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet etti.

    İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

    İHA’nın haberine göre; kolundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale'de dolmuştaki kadına mermi isabet etti VİDEO

    Kırıkkale de dolmuştaki kadına mermi isabet etti #1

    Kırıkkale de dolmuştaki kadına mermi isabet etti #2

    Kırıkkale de dolmuştaki kadına mermi isabet etti #3


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