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    Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı

    Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün şehirler arası kara yolunda otomobiliyle ters yöne girerek karşıdan gelen araca çarptığı kazada yaralanan 3 kişi ölümden döndü.
    • 01.11.2022 - 02:19
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    Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı

    Kırıkkale'de gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 30. kilometresindeki Cankurtaran Mevkii'nde, A.U. idaresindeki 71 AAT 737 plakalı otomobil, sürücüsünün ters yöne girmesi neticesinde Z.E.'nin kullandığı 40 DD 806 plakalı otomobile çarptı.

    Otomobiller kullanılamaz hale geldi

    Çarpışmanın şiddetiyle alkollü olduğu öğrenilen sürücünün otomobili savrularak şarampole devrildi. Kazada sürücü Z.E. ile aynı araçta bulunan O.Ö. ve M.O. yaralandı. İki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale de ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı #1

    Sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü A.U.'nun daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 4 kez el konulduğu belirtildi.

    Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı #2

    Kırıkkale de ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşeti yaşattı: 3 yaralı #3


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