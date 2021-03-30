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- Kırıkkale'de ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi
Kırıkkale'de ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai bulundu.
- İHA
- 30.03.2021 - 12:07
- Güncelleme : 30.03.2021 - 12:19
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüpheli İ.A.'yı (33) takibe aldı. Bir süre sonra şehre aracıyla giriş yapan İ.A., jandarma ekipleri tarafından duruduruldu.
EKMEK ARASI UYUŞTURUCU
Narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı aramalarda, ekmek arasına zulalanmış şekilde 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale'de ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi VİDEO