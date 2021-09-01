Euro
9.8021
-0.24%
Dolar
8.2894
-0.19%
Altın
483.54
-0.19%
Borsa
1.472
-0.03%
Bitcoin
395.559
-0.73%
EXEN Coin
25.10
-0.43%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

    Freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada yaralan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

    Kırıkkale'nin merkez ilçesinde, öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken freni boşalan bir vinç, Nokta Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

    Kazada, Saadet (42) ve Sultan U. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından, ambulansa alınarak Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çarpmanın şiddeti ile araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #1

    SÜRÜCÜLER TARTIŞTI

    Sürücüler arasında, kısa süreli tartışma yaşandı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı VİDEO

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #2

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #3

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #4

    Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir