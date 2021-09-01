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- Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada yaralan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 01.09.2021 - 14:45
- Güncelleme : 01.09.2021 - 14:59
Kırıkkale'nin merkez ilçesinde, öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken freni boşalan bir vinç, Nokta Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.
Kazada, Saadet (42) ve Sultan U. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından, ambulansa alınarak Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çarpmanın şiddeti ile araçlarda maddi hasar meydana geldi.
SÜRÜCÜLER TARTIŞTI
Sürücüler arasında, kısa süreli tartışma yaşandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale’de freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı VİDEO