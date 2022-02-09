Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaş kendisini uyaran görevliye, “Yabancıyım yeni geldim” dedi.

Kırıkkale’de, ocak ayında koronavirüs vaka sayısı günlük 50’li sayılardayken, Omicron varyantının da etkisiyle sayı 400’lere kadar yükseldi.

Pozitif vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle maske denetimleri sıklaştı.

GÖREVLİLER UYARILARDA BULUNDU

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yoğunluğun en fazla olduğu açık ve kapalı mekanlarda denetimler yapıldı.

Zafer Caddesi’nde denetimine çıkan salgın ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“MASKE DÜNYANIN HER YERİNDE VAR”

Kentin en işlek caddesinde maskesiz dolaşan bir vatandaş ise, “Yabancıyım abi yeni geldik.” diye cevap verdi. Görevli, “Maske dünyanın her yerinde var.” diyerek maskesiz şahsı uyardı. Daha sonra şahıs, cebinden çıkarttığı maskeyi takarak yoluna devam etti.

Kırıkkale’de görevlinin uyardığı maskesiz şahıs, ‘yabancıyım’ dedi VİDEO

