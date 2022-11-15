Kırıkkale'de hastaneden kaçmaya çalışan şüpheliye kamyon çarptı

Ankara'dan trenle yola çıkan iki arkadaşın üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, birini hastaneye kaldırdı. Hastaneden kaçmak isteyen şüpheli, kamyon çarparak tekrar hastaneye döndü.

Yola çıkan iki arkadaşın başına akılalmaz bir olay geldi.

Tren yolculuğu yapmak isteyen iki arkadaş, Ankara'dan trenle Sivas'a giderken ve yolda uyuşturucu kullandı.

Bunun üzerine rahatsızlanan B.B.Ç. ile arkadaşı M.C.Y., Kırıkkale'de trenden indi.

Şüpheli hastaneye kaldırıldı

İstasyondaki güvenlik görevlileri, iki arkadaşın hareketlerinden şüphelenerek durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Uyuşturucu madde kullanımına bağlı rahatsızlandığı belirlenen B.B.Ç., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir şüpheli gözaltına alındı

Arkadaşı M.C.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 751 uyuşturucu hap, 4 şişe gümrük kaçağı içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Hastaneden kaçmaya çalıştı

Hastaneden kaçan B.B.Ç., tekrar tren istasyonuna gitmek isterken yolda kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

DHA'nın haberine göre, B.B.Ç., yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı.





