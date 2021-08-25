Koronavirüs testi pozitif olan kadını "HES kodu" sorgulamadan otobüse alan şoför, "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. Şoför ve kadına idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin "HES kodu" kontrollerini gerçekleştirdi.

KADINA VE FİRMAYA CEZA

Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda, bir kadının koronavirüs testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.

Kırıkkale'de HES kodu sorgulamadan otobüse aldı, cezayı yedi ViDEO

“ELEKTRİKLER YOKTU”

Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne "HES kodu" sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs hastası kadını sorgusuz otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti.

PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.