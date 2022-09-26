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Kırıkkale'de imam, eski eniştesi tarafından camide vuruldu

Kırıkkale'de imam, eski eniştesi tarafından camide vuruldu

Bahşılı ilçesinde 56 yaşındaki imam M.K., eski eniştesi D.Y. tarafından görev yaptığı caminin içinde tabanca ile vurularak yaralandı.