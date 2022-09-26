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    Kırıkkale'de imam, eski eniştesi tarafından camide vuruldu

    Bahşılı ilçesinde 56 yaşındaki imam M.K., eski eniştesi D.Y. tarafından görev yaptığı caminin içinde tabanca ile vurularak yaralandı.
    • 26.09.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:53
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    Kırıkkale'de imam, eski eniştesi tarafından camide vuruldu

    Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de imam M.K., öğle namazının ardından camide cemaatle dua ettiği sırada, aralarında husumet bulunan eski eniştesi D.Y. içeriye girdi.

    D.Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp, imama ateş etti. Karın bölgesine isabet eden 3 kurşunla yaralanan M.K., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Zanlı gözaltına alındı

    D.Y. ise cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sora polis tarafından gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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