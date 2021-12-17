Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü

Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü

Tabanca ile intihar kalkışan baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu.