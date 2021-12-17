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    Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü

    Tabanca ile intihar kalkışan baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 11:32
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    Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü

    2 Aralık’ta Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi'ndeki evinde kendisini odaya kilitleyen Erdoğan Karakaya (37), kasadaki tabancasını alarak ateşledi.

    O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerine hayatını kaybetti.

    TUTUKLANINCA KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

    Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

    Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü #1

    Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü #2

    Kırıkkale’de intihar girişimi sırasında kızını öldürdü #3

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