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Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı Kırıkkale'de iş makinesi ile iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.