DHA
Kırıkkale'de Ankara kara yolu Yeni Sanayi kavşağı yakınlarında Ömer B. yönetimindeki otomobil, İbrahim M.'nin kullandığı iş makinesine çarpıp savrularak aynı yönde ilerleyen Selçuk G. idaresindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücülerden Ömer B. ile otomobillerde bulunan Alperen E., Furkan K. ve Emre Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan karayolunun Kırıkkale istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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