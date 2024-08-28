Kırıkkale'de işçi servis minibüsü, otomobile çarptı: 11 yaralı D200 kara yolu üzerinde servis minibüsünün otomobile arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

DHA

Sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Y.D. idaresindeki 71 S 0376 plakalı servis minibüsü, H.B.'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki B.B., B.A., B.A.C. ve G.B. ile servis aracında bulunan M.B., İ.A., V.C.G., C.Ç., Y.U. A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kısa süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)