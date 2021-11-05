Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

Polis ekiplerinin denetim uygulamasında aracında kaçak tütün ile yakalanan şahsın evinde ve iş yerinde de kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye 17 bin lira ceza kesildi.