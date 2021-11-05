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    Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

    Polis ekiplerinin denetim uygulamasında aracında kaçak tütün ile yakalanan şahsın evinde ve iş yerinde de kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye 17 bin lira ceza kesildi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 08:50
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    Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı’nda "şok denetim" uygulaması yapıldı.

    Polis, şüphe üzerine Ömer P. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj bölümünde kaçak tütün ele geçirilmesi üzerine Ömer P’ye ait ev ve iş yerinde arama yapıldı.

    50 KİLO TÜTÜN VE 40 BİN MAKARON

    Savcılık kararıyla yapılan aramada; 30 kilogram kaçak tütün, 20 kilogram kıyılmış tütün, 10 bini dolu toplamda 40 bin adet makaron ve elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirildi.

    Kaçak tütün ve makaronların toplamda 30 bin Türk lirası değerinde olduğu belirtildi.

    17 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    KOM polisi tarafından gözaltına alınan Ömer P’ye 17 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında da adli işlem başlatıldı.

    Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu ViDEO

    Kırıkkale de kaçak tütün operasyonu #1

    Kırıkkale de kaçak tütün operasyonu #2

    Kırıkkale de kaçak tütün operasyonu #3

    Kırıkkale de kaçak tütün operasyonu #4

    Kırıkkale de kaçak tütün operasyonu #5

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