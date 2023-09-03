Çocuklar oyun oynarken zaman zaman evdeki masum görünen tuzaklara sıkışıp zor anlar yaşayabiliyor.
Kırıkkale'de de 4 yaşındaki E.C.'nin ayağı, evlerinin banyosunda oyun oynarken kalorifer borusu ile duvar arasına sıkıştı.
E.C. ayağını borudan kurtaramayınca korkarak, panik yaptı.
Durumu fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Küçük çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi 380'inci sokaktaki evlerinde oyun oynayan E.C.'nin bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışınca imdadına itfaiye yetişti.
İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışma ile E.C.'yi sıkıştığı yerden kurtardı.
İtfaiye ekiplerini karşılarında gören küçük çocuk önce ağladı ise de kurtulduğunda rahatladığı görüldü.
Çocuğun durumu iyi
Bacağı sıkışan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.