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    Kırıkkale'de kamyon köprüden düştü

    Demir bariyerlere saplanması sonucu sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, köprüden aşağı uçtu. Bariyerlerin ayağının altından geçtiğini söyleyen sürücü, kıl payı kurtuldu.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 15:09
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    Kırıkkale'de kamyon köprüden düştü

    Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde Sivas’tan İstanbul’a tekstil malzemesi taşıyan İsmail Yücel idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak köprüden aşağı düştü.

    SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü İsmail Yücel’in tedavisi sağlık görevlilerince yapıldı.

    Olayı anlatan Yücel, kamyona saplanan demir bariyerlerin bacaklarının arasında kaldığını ve ölümden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

    Kırıkkale'de demir bariyere saplanan kamyon köprüden düştü VİDEO

    "DEMİRLER ARABANIN İÇİNE GİRDİ

    Yücel, “Burada lastiği gümletti. Buradan da bizi oraya attı. Sürekli de burada oluyor kaza. Demir bariyerlerde arabanın içine girdi. Arabanın içinden ayağımın altından geçti demir bariyerler. Ölümden döndük, kıl payı kurtulduk. Buradan oraya kadar da sürüklenerek gitti bu araba” dedi.

    Tekstil malzemeleri ise başka bir araca nakledildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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