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    Kırıkkale'de karantina kaçağını HES kodu ele verdi

    Karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 09:11
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    Kırıkkale'de karantina kaçağını HES kodu ele verdi

    Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 binin üzerine çıkmasıyla birlikte denetimler de sıkılaştırıldı.

    Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler sürüyor.

    Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde polis ekiplerince, araçlar tek tek durduruldu. Kişilerin HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi.

    TEMASLI HALDE SOKAĞA ÇIKTI

    Denetimler sırasında otomobil sürücüsü Yakup Ö.'nün (53) Covid-19 PCR testi pozitif olan eşinden dolayı temaslı olduğu tespit edildi.

    Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

    4 BİN 50 LİRA CEZA

    Bulvar üzerindeki kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina süresinin tamamlanmasına 1 gün kala sokağa çıkan Yakup Ö.’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

    Ardından yurtta karantinaya alındı.

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    Kırıkkale de karantina kaçağını HES kodu ele verdi #5

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