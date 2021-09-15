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    Kırıkkale'de karantina süresinin bitmesine saatler kala yakalandı

    Kırıkkale'de karantinada olması gerekirken şehirlerarası otobüsle seyahat ederken yakalanan Özkan Saban'a (56) 4 bin 50 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 01:19
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    Kırıkkale'de karantina süresinin bitmesine saatler kala yakalandı

    Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, akşam saatlerinde ilçe girişinde yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

    Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları ve aracın takoğraf cihazı kontrol edildi.

    HEM YOLCUYA HEM DE OTOBÜS FİRMASINA CEZA KESİLDİ

    Yapılan denetimde 56 yaşındaki Özkan Saban'ın HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi.

    Temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği belirlenen Saban, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

    Otobüs firmasına da 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

    Ayrıca Saban'ın karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği belirlendi.

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