Kırıkkale'de karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı

Kırıkkale'de karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı

Şehirler arası seyahat otobüsünde yakalanan ve HES kodu kontrollerinde "risklidir" grubunda bulunan yolcuya 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşaktaki kontrol noktasında polis ekipleri, Ankara’dan Tokat’a seyahat eden otobüsteki kişilerin “HES kodu” sorgulamasını yaptı.

Kontroller sırasında HES kodu “riskli” gurubunda yer alan M.A. (62) isimli yolcunun, karantinada olması gerektiği belirlendi. Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi.

4 BİN TL CEZA KESİLDİ

M.A.’ya toplum sağlığını tehlikeye atma nedeniyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Otobüs firmasına da tedbirlere uymamaktan 4 bin 50 lira ceza kesildi. M.A., salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.

Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı