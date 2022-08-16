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- Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı
Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı
- 16.08.2022 - 17:50
- Güncelleme : 16.08.2022 - 17:55
Kırıkkale’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar dürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti.
DHA’nın haberine göre; Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan kargo aracında arama yapıldı.
Aramada bir koli içerisindeki giysilerin altına zulalanmış 24 paket halinde 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Sürücü serbest bırakıldı, alıcı tutuklandı
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, uyuşturucunun alıcısının Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.
Ankara’da düzenlenen operasyonla G.T. gözaltına alınıp Kırıkkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı VİDEO