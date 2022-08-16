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Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı

Kırıkkale’de, kargo aracından 13 kilogram esrar çıktı

Bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramalar neticesinde, 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Alıcı olduğu belirlenen G.T., Ankara’da yakalandı.