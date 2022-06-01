Kırıkkale'de kaybolan Sinan'ı arama çalışmaları sürüyor

Baraj gölünde yüzerken kaybolan gencin arama kurtarma çalışmalarına Ankara ve Konya'dan gelen ekipler de katıldı.

Kırıkkale'de yaşayan 24 yaşındaki Sinan Şitkahyaoğulları, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte tekneyle Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Baraj Gölü'ne açıldı.

DHA'nın haberine göre; can yeleğini çıkarıp yüzmek için suya atlayan Sinan Şitkahyaoğulları, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Yüzmek için girdiği gölde kayboldu

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler, Sinan'a ulaşamadı.

Arama çalışmaları sürüyor

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AFAD, itfaiye ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ankara ve Konya'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Çalışmalar sürerken Sinan Şitkahyaoğulları’nın yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

































