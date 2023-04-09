Kırıkkale'de kaza yapan ambulans küle döndü Kırıkkale'de kamyonet ile çarpışarak şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yanarken, ambulansta bulunan hasta, 3 sağlık çalışanı ve kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

İHA

Kırıkkale-Çorum karayolu Tepe tesisleri mevkiinde meydana gelen olayda, Ümit U. idaresindeki ambulans, Ferdi A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet Çorum istikametinde takla atarken, şarampole devrilen ambulansta yangın çıktı.

Ambulans, kısa sürede büyüye yangında kullanılamaz hale geldi.

5 kişi yaralandı

Kazada ambulans sürücüsü Ferdi A., sağlık görevlileri Olcay Y. ve Elif Y., ambulanstaki hasta Abidin G. ile kamyonette bulunan Hacı Ahmet A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.