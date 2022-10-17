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- Kırıkkale'de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti
Kırıkkale'de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti
- 17.10.2022 - 09:16
- Güncelleme : 17.10.2022 - 14:58
Kırıkkale'de, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda, tanker sürücüsünün umursamaz tavırları şoke etti.
Celil Ç.'nin kontrolündeki otomobil, kavşaktan OSB'ye girmekte olan A.R.S.'nin kullandığı kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptı.
Kazada 5 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Celil Ç. ile birlikte araçtaki 75 yaşındaki Rahmiye Ç., 19 yaşındaki Sıla Ç., 45 yaşındaki Hatice Ç. ve 48 yaşındaki Şerife K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de otomobil tankere çarptı VİDEO
Yaralılardan birinin durumu ağır
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına kaydedildi
O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.
Tanker sürücüsü yakalandı
Kazanın ardından durmayarak OSB'de bir firmanın içerisine giriş yapan tankerin sürücüsü ise ekiplerin araması sonucu bulundu.
DHA'nın haberine göre, tanker sürücüsü A.R.S., kazayı fark etmediğini iddia etti.