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    Kırıkkale'de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti

    Organize Sanayi Bölgesi'nde kendisine çarpan otomobili görmediğini iddia eden tanker sürücüsü yoluna devam etti. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
    • 17.10.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:58
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    Kırıkkale'de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti

    Kırıkkale'de, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda, tanker sürücüsünün umursamaz tavırları şoke etti.

    Celil Ç.'nin kontrolündeki otomobil, kavşaktan OSB'ye girmekte olan A.R.S.'nin kullandığı kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptı.

    Kazada 5 kişi yaralandı

    Kazada otomobil sürücüsü Celil Ç. ile birlikte araçtaki 75 yaşındaki Rahmiye Ç.,  19 yaşındaki Sıla Ç., 45 yaşındaki Hatice Ç.  ve 48 yaşındaki Şerife K.  yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale'de otomobil tankere çarptı VİDEO

    Yaralılardan birinin durumu ağır

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Güvenlik kamerasına kaydedildi

    O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

    Tanker sürücüsü yakalandı

    Kazanın ardından durmayarak OSB'de bir firmanın içerisine giriş yapan tankerin sürücüsü ise ekiplerin araması sonucu bulundu.

    DHA'nın haberine göre, tanker sürücüsü A.R.S., kazayı fark etmediğini iddia etti.

    Kırıkkale de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti #1

    Kırıkkale de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti #2

    Kırıkkale de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti #3


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