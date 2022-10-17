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Kırıkkale'de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti

Kırıkkale'de kaza yapan tanker sürücüsü yoluna devam etti

Organize Sanayi Bölgesi'nde kendisine çarpan otomobili görmediğini iddia eden tanker sürücüsü yoluna devam etti. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.