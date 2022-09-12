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    Kırıkkale'de kazanın etkisiyle kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı

    Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak ikiye bölündüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.
    • 12.09.2022 - 02:04
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    Kırıkkale'de kazanın etkisiyle kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı

    Kırıkkale'de G.K. idaresindeki 50 ABG 411 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

    Kamyonet ikiye bölündü

    Bariyerlere çarparak durabilen kamyonet ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü G.K. ile yolculardan M.K. ve Ş.A., ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Kırıkkale de kazanın etkisiyle kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı #1

    Araçş trafikten men edildi

    İtfaiye ekiplerince, kamyonetin motor bölümünde soğutma işlemi yapıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kamyonet, vinç ve çekici yardımıyla otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.

    Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de kazanın etkisiyle kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı #2

    Kırıkkale de kazanın etkisiyle kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı #3


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