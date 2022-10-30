Kırıkkale’de kazaya yardıma koştu, ikinci kaza oldu

Kırıkkale’de kazaya yardıma koştu, ikinci kaza oldu

Karşı şeritte iki otomobilin traktöre çarptığı kazaya yardım etmek için duran otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazalarda 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale’ye seyir halinde olan Fehmi Kara yönetimindeki 23 HL 876 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 21'inci kilometresinde aynı istikamette ilerleyen Bedri Okatan'ın kullandığı 71 KE 840 plakalı traktörün arkasına takılı pulluğa çarptı.

Daha sonra aynı yönde ilerleyen Ahmet Keleş kontrolündeki otomobil de kazadan dolayı yolun kenarında bekleyen traktöre arkadan çarptı.

Yardım için durdu, kazaya neden oldu

Bu sırada karşı şeritten Kırşehir istikametine gitmekte olan Şevket Saçak, kazayı görüp 71 AAB 745 plakalı otomobilini yolun kenarına park edip, kazaya yardıma gitti.

Ömer Can Çetiner (23) yönetimindeki otomobil ise yol kenarında park halinde olan o otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazalarda, sürücü Ömer Can Çetiner ile araçlarda bulunan Baniye Çetiner (39), Kerem Aras Çetiner (8), Nazmiye Tokay (38), Nagihan Aydın (20), Selma Keleş (64) ve Sahiba Kara (78) yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA’nın haberine göre polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.