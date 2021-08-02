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    Kırıkkale’de kenevir sularken yakalandı

    Delice ilçesine bağlı Taşyazı köyünde, gece saatlerinde kenevir sularken yakalanan Ç.N. gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:33
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    Kırıkkale’de kenevir sularken yakalandı

    Kırıkkale'de uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Delice ilçesine bağlı Taşyazı köyünde dün gece saatlerinde Ç.N. (34) isimli bir şahıs, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri sulamak için araziye gitti.

    Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.N.’yi kenevirleri sularken yakaladı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Bölgede yapılan aramalarda 45 kök kenevir bitkisi bulundu.

    Sökülmüş halde yaklaşık 300 gram kubar esrar ve sulamada kullanılan malzemeler ele geçirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Suçüstü yakalanan Ç.N. gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırıkkale’de kenevir sularken yakalandı #1

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